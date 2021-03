Hybrid-Konzept : Gamescom will wieder Publikum reinlassen - weniger als 2019

Köln Die Gamesocm soll in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. Zwar weniger als in der Vergangenheit - aber sowohl Fachbesucherinnen und Fachbesucher als auch Fans sollen im August nach Köln kommen. Gleichzeitig soll vieles auch online stattfinden.

