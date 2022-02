Rekordergebnis : Gamerlegion in Hinrunde der LoL Prime League ungeschlagen

Gamerlegion in Hinrunde der LoL Prime League ungeschlagen

Niklas «Bart» Eigen ist auch in der neuen Saison der LoL-Liga Prime League als Host tätig. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa

Berlin Ungeschlagen an der Tabellenspitze: Gamerlegion legt in der Prime League eine makellose erste Hälfte hin. Das neue Team Eintracht Spandau kann sich von einem schwachen Start erholen

Nach der ersten Hälfte der Frühlingssaison steht Team Gamerlegion allein an der Spitze der League-of-Legends-Liga für die deutschsprachigen Region, Prime League. Das Team ist bisher ohne Niederlage geblieben.

Gamerlegion ist außerdem das erste Team in der Prime League, dem eine Hinrunde ohne Niederlage gelang. Dicht auf den Fersen ist Titelverteidiger Mouz. Die Hamburger haben nur zwei Spiele, gegen Gamerlegion und Schalke 04 Esports, abgegeben. Sie knüpfen damit an die Leistung aus der Wintersaison an.