Eintracht Spandau abgefertigt : Gamerlegion holt sich ersten Titel in der LoL Prime League

Der Titel und damit auch der Pokal gehen in der LoL Prime League zum ersten Mal an Gamerlegion. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming

Berlin Titelverteidiger mouz ist raus - für Eintracht Spandau und Gamerlegion ist es jeweils das erste Finale in der LoL Prime League. Es wird auf jeden Fall einen neuen Titelträger geben.

Gamerlegion ist der neue Meister der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League. In einem umkämpften Finale blieb Gamerlegion Neuling Eintracht Spandau überlegen und sicherte sich den ersten Titel in der Geschichte der Organisation.

„Ich bin wirklich glücklich. Ich habe so lange bei Gamerlegion gespielt und jetzt haben wir endlich gewonnen“, sagte Gamerlegions Benjamin „visdom“ Ruberg Larsen. „Nach dem letzten Best of Five fühlt es sich richtig gut an, gegen Spandau zu gewinnen.“