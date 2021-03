Schmerzhaftes Aus für Cloud9 : Gambit perfekt in Gruppe C der CS:GO ESL Pro League

Gambit perfekt in Gruppe C der CS:GO ESL Pro League

Köln Form bestätigt: Ohne Niederlage toppt Gambit Esports souverän Gruppe C der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League. Cloud9 verpasst die Playoffs denkbar knapp.

Mit Furia, MIBR und Team One waren in der Gruppe C gleich drei brasilianische Teams vertreten. In die nächste Runde schafft es jedoch nur eines. Ein guter 3:0-Start reichte Furia am Ende trotz zweier Niederlagen zum Ende für die Playoff-Qualifikation. Die anderen beiden Teams waren bereits früh ausgeschieden.