Fnatic bejubelt WM-Quali : Gambit Esports erobert Valorant-Thron beim Masters Berlin

Das Valorant Masters fand offline in Berlin statt, allerdings ohne Publikum. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Gambit Esports hat das Masters Berlin gewonnen. Das russische Valorant-Team krönt eine starke Turnierleistung und gewinnt das Finale gegen Team Envy ohne Mapverlust.

„Es fühlt sich unglaublich an“, sagte Gambits Profi Igor „Redgar“ Vlasov im Interview nach dem Finale. „Wir haben nicht erwartet, dass wir es so weit schaffen, aber haben es geschafft. Es ist ein wunderbares Gefühl.“

Bevor die russischen Valorant-Spieler den Siegerpokal im goldenen Fontänenregen in der Berliner Verti Music Hall in den Händen halten konnten, musste sie ihr ganzes Können zeigen. Drei knappe Duelle standen am Ende zu buche, immer mit dem besseren Ende für Gambit.