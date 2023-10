EU-Duell in Lower Bracket Gaimin schlägt Nouns in Dota 2 TI und fordert Liquid heraus

Da der europäische Rivale und Mitfavorit Team Liquid in der Upper Bracket gegen Team Spirit verlor, treffen die beiden Teams mit den meisten DPC-Punkten nun am Sonntag aufeinander. Spirit zeigt sich trotz einer insgesamt durchwachsenen Saison weiter in starker Form und schlug Liquid in einer engen Serie mit 2:1. Gegen PSG.LGD bekommt das russische Team nun sogar die Chance zum frühen Einzug ins Finale.