Achtelfinale verpasst : „Gaga“ Clemens ist beim Grand Slam of Darts ausgeschieden

Die Deutsche Darts-Nummer Eins „Gaga“ Clemens konnte am Donnerstagabend seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden und schied beim Grand Slam of Darts aus. Foto: Heiko Lehmann

Coventry Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen hat völlig überraschend die Gruppenphase beim Grand Slam of Darts im englischen Coventry nicht überstanden.

Am späten Donnerstagabend verlor der favorisierte Saarländer gegen den 27-jährigen Engländer Adam Hunt mit 2:5. Gaga führte bereits mit 2:0 Sätzen und hätte nur noch einen Satz gebraucht, um über die Satzdifferenz als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzuziehen. Doch plötzlich lief beim einzigen deutschen Teilnehmer bei diesem Major-Turnier überhaupt nichts mehr zusammen und er verlor fünf Sätze in Folge.

Im vergangenen Jahr stand Gaga noch im Achtelfinale dieses Turniers. „Ich habe heute einfach nicht gut gespielt“, sagte Gabriel Clemens nach der Niederlage. Der Saarländer spielt in diesem Jahr dennoch sein bestes Profijahr und hat sich auch für das nächste Major-Turnier am kommenden Wochenende qualifiziert. Am Freitag, 27. November beginnen ebenfalls in Conventry die Players Championship Finals. Auch bei diesem Turnier ist Gaga der einzige deutsche Teilnehmer.