Darts-Profitour : Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens schrammt ganz knapp am Turniersieg vorbei

Barnsley Es reichte nicht für den Sieg. Aber dennoch verbessert sich der Profi aus dem Saarland in der Weltrangliste. Außerdem kann er sich über ein stattliches Preisgeld freuen.

Am Ende setzte sich Clemens durch und zog in sein insgesamt viertes Players-Championship-Finale ein. Am Ende sollte es aber wieder nicht sein. Clemens betonte immer wieder in der Vergangenheit, dass er keinen Druck verspüre, ein Turnier gewinnen zu müssen. Stattdessen reiche im die harte Trainingsarbeit und die kontinuierliche Verbesserung in der Weltrangliste. Der erste Turniersieg käme von ganz alleine.

Durch den zweiten Platz verbesserte sich Gabriel Clemens auf den 23. Platz der Weltrangliste und kassierte zudem noch 6000 Pfund (7120 Euro) Preisgeld. Den bislang einzigen deutschen Titel im Profi-Darts-Sport holte bislang der Hesse Max Hopp. Er gewann 2018 auf der Europa-Tour das Finale der German Darts-Open. Allerdings spielte damals das Saarland auch schon eine Rolle. Das Turnier fand in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt.

Für Clemens stehen am Donnerstag und am Freitag noch zwei weitere Players Championship-Turniere in Barnsley an. Es ist die vorletzte Serie der Profitour für dieses Jahr, an der die besten 128 Darts-Spieler der Welt teilnehmen. Das nächste Turnier vor laufenden TV-Kameras bestreitet Gabriel Clemens ab dem 29. Oktober. Dann beginnt im niederländischen Amsterdam das Finale der World Series of Darts (300 000 Pfund Preisgeld).