Valorant : G2s Frauenteam gewinnt dritten Game-Changers-Titel in Folge

Berlin G2 Esports Gozen hat zum dritten Mal in Folge die Frauenserie der europäischen Valorant Champions Tour gewonnen. Im Finale ging es gegen das Team Guild X, gegen das die Frauen von G2 bereits in den letzten zwei Finalserien der Game-Changers-Turniere gewinnen konnte.

„Es fühlt sich so gut an. Das war von Anfang an unser Ziel: Das dominierendste Team zu sein und jedes Turnier zu gewinnen“, sagte G2s Michaela „Mimi“ Lintrup im Interview nach dem Spiel. „Und ich denke, dass wir jetzt gezeigt haben, dass wir dazu auch in der Lage sind!“