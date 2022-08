BIG bleibt erfolglos : G2 sichert Finalteilnahme in CS:GO-Turnier Blast Premier

Kopenhagen Die Formkurve zeigt nach oben: Der Sieg gegen Vitality in den Blast Fall Groups bedeutet für G2 die Teilnahme am Finalturnier. BIG bleibt ohne Erfolg, OG spielt dagegen überraschend stark.

G2 und FaZe erst im letzten Anlauf weiter

In der ersten Phase musste G2 zunächst Niederlagen gegen Natus Vincere und Team Liquid hinnehmen, beide Teams spielten allerdings in Top-Form und zogen als erste in die nächste Runde ein. Auch Vitality war in den Play-Ins zunächst zu stark, G2 gelang in der Last-Chance-Stage aber die Revanche.