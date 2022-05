Nach Niederlagenserie : G2 schleppt sich mit Mühe in das Halbfinale des LoL MSI

G2 schleppt sich mit Mühe in das Halbfinale des LoL MSI

Nach fünf Niederlagen in Folge qualifiziert sich G2 trotzdem knapp für das Halbfinale des LoL MSI. Foto: Riot Games/dpa

Busan Nach einer langen Siegesserie fällt G2 in der Rumble Stage des MSI tief: Mit fünf Niederlagen in Folge steht der LEC-Meister kurz vor dem Aus. Ganz knapp reicht es dennoch für das Halbfinale.

G2 nach Niederlage nur knapp in nächster Runde

Für G2 wurde die Rumble Stage deutlich knapper als anfangs gedacht. Nach einem starken Start brach am dritten Tag der Rumble Stage die Siegesserie des LEC Meisters gegen PSG Talon aus Hongkong. Danach gelang G2 nichts mehr: Mit vier Niederlagen in Folge ging das Team mit einer schwierigen Ausgangssituation in den letzten Spieltag.