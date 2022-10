„Eine peinliche Vorstellung“ : G2 scheitert deutlich in Gruppenphase der LoL Worlds

New York City Mit G2 Esports scheidet bereits das zweite europäische LEC-Team aus der League-of-Legends-Weltmeisterschaft aus. Am finalen Spieltag gelingt nicht einmal ein einziger Sieg.

Die bereits nur noch theoretischen Chancen auf die K.o.-Phase lösten sich mit einer Niederlage im Anschluss gegen Damwon schließlich in Luft auf. G2 enttäuschte in beiden Spielen von Beginn an, auch im bereits wertlosen letzten Spiel gegen JD Gaming gelang kein Trostsieg mehr. Das Ergebnis sicherte dem chinesischen Gegner einen Tiebreaker um den Gruppensieg, in dem sich JDG gegen Damwon durchsetzte.