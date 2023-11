Rainbow Six: Siege G2 im Halbfinale des Six-Majors in Atlanta - BDS raus

Zunächst gewann der brasilianische Copenhagen-Major-Champion w7m mit 2:1 (7:4, 4:7, 7:3) gegen das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammende Überraschungs-Team Geekay. Im zweiten Viertelfinale besiegte Weltmeister G2 den europäischen Liga-Kontrahenten Team BDS dank einer starken Leistung mit 2:0 (7:2, 7:4). Für BDS bedeutete die Niederlage auch das Ende aller Weltmeisterschafts-Ambitionen. Das Team hätte in Atlanta unter die besten Vier kommen müssen, um das Ticket für das Six Invitational im Februar in Sao Paulo zu lösen.