Kaum Chancen für Fnatic G2 holt zwölften LEC-Titel im Saisonfinale der LoL-Liga

Nach dem Sieg wickelte der Franzose Steven „Hans sama“ Liv die Nationalflagge um seine Schultern und das Publikum in der Arena in Montpellier hörte gar nicht mehr mit dem Jubeln auf. Überwältigt ergriff er das Wort: „Ich hätte nie gedacht, dass es wieder so sein würde, auf einer französischen Bühne. Letztes Mal habe ich gegen G2 verloren. Aber heute bin ich sehr glücklich, auf so einer großen Bühne in Frankreich zu gewinnen.“