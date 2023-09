Frauenliga in Valorant G2 Gozen startet perfekt in VCT Game Changers Stage 3

Der Stage-1-Finalist BBL Queens bleibt in Gruppe A mit ebenfalls drei Siegen engster Verfolger von G2. In Gruppe B führt dagegen ein Neuling: NASR Ignite, in der letzten Stage Contenders-Meister, fuhr drei Siege ein. Am ersten Spieltag schlug das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit FUT Female sogar den letzmaligen Finalisten, und steht neben der österreichischen Organisation Acend Rising vorerst auf dem ersten Platz.