Mit Deutscher im Finale : G2 Gozen sind Europas neue Valorant-Königinnen

Berlin Machtwechsel in der weiblichen Valorant-Szene: Die E-Sportlerinnen von G2 Gozen haben sich den Titel beim dritten Game Changers Turnier der EMEA-Region gesichert.

Der Erfolg zum Ende der Saison ist laut mimi auch eine Erleichterung für die Spielerinnen, die erst im Mai in die professionelle Valorant-Szene eingestiegen sind: „Als bestes weibliches Team zuvor in Counter-Strike, habe ich das Gefühl, dass viel Druck auf uns lastete. Es war herzzerreißend, so viele Turniere in Folge nicht zu gewinnen.“ Bei den ersten beiden Ausgaben der Game-Changers-Reihe landete das Team jeweils auf dem dritten Platz.