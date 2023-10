T1 überzeugend weiter G2 geht in LoL Worlds gegen NRG unter und bangt um Playoffs

In der zweiten Serie des Tages schaffte es T1 gegen Bilibili Gaming in die Playoffs. Das Team um Midlane-Veteran Lee „Faker“ Sang-Hyeok hatte nur zu Beginn des zweiten Spiels Mühe und siegte souverän mit 2:0. Bilibili muss nun im entscheidenden Match am Sonntag gegen G2 ran, auch Fnatic wurde mit Weibo Gaming ein chinesischer Gegner zugelost.