League of Legends : G2 Esports steht nach Sieg gegen Koi erneut im LEC-Finale

Berlin Die Berliner E-Sport-Organisation G2 Esports hat es erneut ins Endspiel der League-of-Legends-Liga LEC geschafft: Mit einem umkämpften 3:1-Sieg gegen Koi aus Spanien sicherte sich die Mannschaft den insgesamt elften Finaleinzug der europäischen Liga.

Die Taktik in Spiel Zwei ging mehr als auf: In nur rund 23 Minuten besiegte G2 seine Gegner. Koi kam in Spiel drei zwar noch einmal zurück und holte sich zumindest das 1:2. In einem spannenden vierten Spiel machte G2 jedoch den Finaleinzug klar.