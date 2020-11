Counter-Strike-Turnier : G2 Esports Sieger in Gruppe C der CS:GO Blast Premier Fall

G2 Esports Sieger in Gruppe C der CS:GO Blast Premier Fall

Kopenhagen Bereits im ersten Turnier mit Neuverpflichtung Nikola „NiKo“ Kovač glänzt das Counter-Strike-Team von G2 Esports: In Gruppe der C der Blast Premier Fall sicherte sich die Berliner Organisation Platz Eins, vor den Dänen von Astralis.

Insbesondere das brasilianische Team Furia blieb in Gruppe C hinter den Erwartungen zurück. Die Brasilianer hatten in den letzten Monaten einige große Turniere in Nordamerika gewonnen. Beim Blast-Herbstturnier blieb die Mannschaft jedoch ohne Sieg.