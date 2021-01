Saisonabschluss : G2 Esports holt Titel der Rainbow Six European League

G2 Esports holt Titel der Rainbow Six European League

Montreuil G2 Esports setzt sich bei Rainbow Six European League Finals durch. Im Endspiel des Turniers besiegte das deutsche Team den Favoriten BDS Esports.

G2 Esports triumphiert bei den Finals der Rainbow Six European League: Im Endspiel des Liga-Finalturniers setzte sich die deutsche Organisation mit 3:2 gegen das Schweizer Team BDS Esports durch. Für G2 ist der Sieg der erste internationale Titel seit zwei Jahren.

„Wir waren heute definitiv die Underdogs. Auch wenn BDS verloren hat, denke ich, dass sie immer noch die Besten in EU sind“, sagte G2-Spieler Niclas „Pengu“ Mouritzen. „Mein persönliches Ziel ist es jetzt, mit dem Team zunächst die Gruppenphase des Six Invitational zu überstehen. Im Idealfall schaffen wir es dann auch ins Finale und zeigen Nordamerika, was die beste Region ist.“