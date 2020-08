LVL Clash 2 : G2 Esports gewinnt fünftes Valorant-Turnier in Folge

G2 Esports gewinnt fünftes Valorant-Turnier in Folge

Fünf Turnierstarts, fünf Siege: Das Valorant-Team von G2 Esports dominiert in Europa. Foto: Riot Games/dpa

Berlin G2 Esports bleibt das Maß der Dinge im europäischen Valorant: Beim LVL Clash 2 feierte die Mannschaft im Finale einen 2:0-Erfolg (13:8; 13:4) gegen das schwedische E-Sport-Team Bonk.

Es ist der fünfte Turniersieg in Folge für die deutsche E-Sport-Organisation im Rahmen der Ignition Series, einer von Valorant-Entwickler Riot Games unterstützen Turnierreihe.

Angesprochen auf den Erfolg des Teams fand G2-Profi Patryk „paTiTek“ Fabrowski im Interview auf dem Twitch-Kanal von Turnierorganisator LVL deutliche Worte: „Ich glaube, wir sind einfach auf einem anderen Level. Ich weiß nicht, ob wir so gut oder die Teams, gegen die wir spielen, einfach so schlecht sind.“

Ist G2 das beste Valorant-Team der Welt? Für paTiTek kommt es auf ein Duell mit Team SoloMid an - seiner Meinung nach das stärkste Team in Nordamerika. „Ich bin gespannt darauf, gegen sie in einem LAN-Match zu spielen. Ich möchte beweisen, dass wir die besten der Welt sind.“ Während der Corona-Pandemie gibt es nur regionale Turniere.