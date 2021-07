Counter-Strike-Turnier : G2 Esports gewinnt Berliner Derby gegen BIG bei IEM Cologne

Köln Im Berliner Derby der IEM-Cologne-Gruppenphase hat sich das Counter-Strike-Team von G2 Esports gegen BIG durchgesetzt. Nachdem BIG die erste Karte Dust2 deutlich (8:16) entschied, wachte G2 auf und dominierte die Gegner mit 16:1 auf Mirage und 16:4 auf Inferno.

G2 Esports steht damit zwar sicher in den Playoffs. Im Kampf um den Gruppensieg wartet allerdings am Sonntag mit Gambit Esports eine gewaltige Aufgabe auf das Team. Die russische Mannschaft war in den letzten Online-Turnieren dominierend stark gewesen und setzte sich auch bei der IEM Cologne zuvor gegen Mousesports (2:1) und Ninjas in Pyjamas (2:1) durch.