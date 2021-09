Finale : G2 Esports erneut Sieger der Rainbow Six GSA-League

G2 Esports erneut Sieger der Rainbow Six GSA-League

Mit dem erneuten Titelgewinn von G2 Esports geht die diesjährige GSA-League der deutschen, österreichischen und schweizerischen Rainbow Six Teams zu Ende. Foto: Bild: Ubisoft

Hannover Zum zweiten Mal in Folge ist G2 Esports das beste Team der GSA-League, einer Liga für deutsche, österreichische und schweizerische Rainbow Six-Teams. Doch auch der Verlierer Sissi State Punks können von Europa träumen.

Das Spitzenteam G2 Esports gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel der GSA-League, einer Rainbow Six Liga für Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Finale gegen die Sissi State Punks gewinnt G2 souverän mit 3:0.

„Wahnsinnsleistung>, sagte der Moderator Michael „Zander“ Müller nach dem Finale. Nach der enttäuschenden Leistung beim Six Invitational-Turnier in Mexiko zeigte das Team in den Playoffs der GSA-League konstant gute Leistungen und verlor keine einzige Karte verloren.