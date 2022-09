3:0 in unter drei Stunden : G2 erledigt Rogue im Eiltempo und steht in LoL LEC-Finale

Berlin- G2 Esports ist nicht aufzuhalten: Der Titelverteidiger der League-of-Legends-Liga LEC steht nach einem einseitigen 3:0 gegen Rogue im Finale und stellt den Anspruch auf die Meisterschaft unter Beweis.

„Wir sind sehr zuversichtlich in die Serie gegangen. Gegen Rogue haben wir die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen", sagte G2-Head-Coach Dylan Falco im Interview nach dem Spiel. „Wir hatten einen Plan, der sie in unkomfortable Situationen stecken sollte. Es ist so ausgegangen, wie wir es erwartet haben."