Counter-Strike 2 Furia gewinnt CS2 Elisa Masters Espoo gegen Apeks

In der Gruppenphase sah die Situation noch anders aus: In Gruppe B schlug Apeks Furia mit 2:0 und ging auch als erstplatziertes Team in die K.o.-Phase. Furia rückte auf dem zweiten Platz vor. In den darauffolgenden Halbfinalspielen konnten beide späteren Finalteilnehmer ihre Gegner Havu Gaming, beziehungsweise Ence, mit 2:0 schlagen.