Triathlon Fünfmalige Ironman-Weltmeisterin Ryf beendet Karriere sofort

Die 37-jährige Schweizerin wollte ursprünglich in dieser Saison noch Wettkämpfe bestreiten und dann zum Jahresende ihre überaus erfolgreiche Karriere beenden. Nun wurde der Schritt vorgezogen. „Ich habe wieder eine solide Fitness erreicht, aber die Verletzung hindert mich daran, das volle Volumen und die Intensität zu trainieren, die ich brauche, um wieder an die Spitze zu kommen“, so Ryf.