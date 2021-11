Tischtennis-Weltmeisterschaft : Frühes WM-Aus für Mittelham - Solja und Shan siegen

Houston Zum ersten Mal findet eine Tischtennis-WM in den USA statt. Aus deutscher Sicht gab es zum Auftakt gleich eine negative Überraschung.

Die deutschen Tischtennis-Profis sind mit einer Ausnahme erfolgreich in die Weltmeisterschaften in den USA gestartet. Mannschafts-Europameisterin Nina Mittelham schied am Dienstag in Houston bereits in der ersten Runde aus.