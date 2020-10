Turnier in Oberhausen : Frühes EM-Aus für Darts-Profi Hopp - Auch Clemens raus

Turnier in Oberhausen

Max Hopp ist bei der Darts-EM in Oberhausen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Oberhausen Max Hopp hat bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen einen sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen.

Clayton trifft in der nächsten Runde auf den Portugiesen José de Sousa, der einen Neun-Darter warf. So nennt man das perfekte Spiel, bei dem ein Profi in drei Aufnahmen mit je drei Darts von 501 auf 0 Punkte kommt.