WM in Katar Früher gemobbt, jetzt Weltmeisterin: Köhlers Schwimm-Triumph

Bis spät in die Nacht hatte sie zuvor Glückwunsch-Nachrichten beantwortet. Auch ihre Eltern besuchten sie noch im Hotel. Als erste deutsche Beckenschwimmerin seit Britta Steffen 2009 hatte Köhler am Montag WM-Gold gewonnen. „Ich kann das alles noch nicht so ganz verarbeiten, was da passiert ist“, sagte Köhler. „Aber ich freue mich einfach riesig.“ Bei aller Freude sprach die 23-Jährige aber auch über ein ernstes Thema.