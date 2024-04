Volleyball Friedrichshafen will Titel im dritten Spiel klarmachen

In der Serie „Best-of-five“ liegt das Team vom Bodensee mit 2:0 in Führung und würde bei einem weiteren Sieg am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) den ersten Meistertitel seit 2015 feiern. Damit wäre der VfB mit insgesamt 14 Meisterschaften wieder alleiniger Rekordmeister vor den Berlinern, die zuletzt siebenmal in Serie triumphierten.