Olympia : Freiwasserschwimmerin Beck „stolz“ auf fünften Platz

Tokio Die deutschen Freiwasser-Asse legen gut los, auch wenn es nicht zu einer Medaille reicht. Leonie Beck schwimmt über zehn Kilometer mutig und wird Fünfte. Die extremen Bedingungen stören sie nicht.

„Ich glaube, das war das beste Freiwasserrennen meiner bisherigen Karriere“, sagte Beck, die sich für ihren leidenschaftlichen Kampf unter extremen Bedingungen nicht mit einer Medaille belohnen konnte - am Ende fehlten 2,6 Sekunden zu Bronze. Die Würzburgerin schlug über zehn Kilometer nach 1:59:35,1 Stunden als Fünfte an.

Gold ging an Ana Marcela Cunha aus Brasilien vor Rio-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden und der Australierin Kareena Lee. Cunha war 4,3 Sekunden schneller als Beck. Die Magdeburgerin Finnia Wunram belegte als zweite deutsche Starterin den zehnten Platz.

Bei herausfordernden Bedingungen, die Mannschaftsarzt und Leonie Becks Vater Alexander Beck mit den Strapazen eines Marsches durch die Wüste verglichen hatte, hielt sich seine Tochter von Beginn an in der Spitzengruppe. „Schon immens“ sei die Belastung, sagte auch Rekordweltmeister Thomas Lurz als Eurosport-Experte. Um 5.30 Uhr Ortszeit, eine Stunde vor dem Rennstart, betrug die offizielle Wassertemperatur 29,3 Grad. An Land suchte nicht nur der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbands, Lutz Buschkow, einen schattigen Platz.