Kurzbahn-DM der Schwimmer : Zweiter Titel für Hentke, Wellbrock legt Ruhetag ein

Berlin Franziska Hentke hat sich bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer in Berlin ihren zweiten Titel gesichert. Nach dem Sieg über die 200 Meter Schmetterling wurde die 30-Jährige am Freitag über 400 Meter Lagen ihrem Favoritenstatus gerecht und siegte in 4:33,10 Minuten.

Bereits im Vorjahr war Hentke über 400 Meter die Schnellste gewesen.