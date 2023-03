Reform Zweites Formel-1-Qualifying schon in Baku möglich

Noch ist nicht klar, ob es bereits in Baku zur Änderung kommt. Passiert das, würde es künftig am Freitag nach einem einstündigen Training in die Qualifikation für die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag gehen. Der Samstag würde ganz dem Sprint gehören. Der Qualifikation folgt ein Mini-Rennen. Dafür würden die Trainings Nummer zwei und drei am Freitag und Samstag gestrichen werden. Sechs dieser Wochenenden mit Sprints gibt es in dieser Saison, der Zeitplan für die anderen Großen Preise bleiben zunächst unberührt.