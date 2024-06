Formel 1 Zoff zwischen Sainz und Leclerc: „Beschwert sich zu oft“

„Es ist schade, denn das Team hatte uns vor dem Rennen gesagt, dass wir zu diesem Zeitpunkt des Rennens die Reifen schonen sollten. Genau das habe ich in der letzten Kurve getan, die eine wirklich gute Kurve dafür ist“, erläuterte Leclerc verärgert nach dem Grand Prix von Spanien am Sonntag. Der Monegasse beschädigte sich bei der betreffenden Aktion den Frontflügel, am Ende wurde er direkt vor Sainz Fünfter.