Formel 1 Zehn Jahre nach Unfall: Bianchi unvergessen

Knapp zehn Jahre nach dem bislang letzten tödlichen Unfall in der Formel 1 ist der damals verunglückte Franzose Jules Bianchi unvergessen. „Natürlich ist es ein ganz besonderer Ort, und wann immer ich hier ankomme, denke ich an Jules“, sagte Ferrari-Star Charles Leclerc vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka.