Formel 3 Youngster Tramnitz will in Vettels „Fußstapfen treten“

Seine nächsten Schritte sieht der Hamburger klar vor sich. Über die Formel 3 und Formel 2 soll es nach ganz oben gehen. „Mein Plan wäre, 2027 in der Formel 1 zu sein. Am liebsten so früh wie möglich“, sagte Tramnitz. „Man muss aber auch realistisch sein. Sobald man in der Formel 2 ist, hat man ein oder maximal zwei Jahre, Performance abzuliefern. Wenn man ein drittes Jahr braucht, ist es eigentlich schon fast unmöglich, einen Platz zu kriegen, wenn man ehrlich ist. Also hoffentlich 2027, allerspätestens 2028.“