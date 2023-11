Mercedes Wolffs Urteil: „Dieses Auto verdient keinen Sieg“

In São Paulo dümpelte Hamilton letztlich als Achter ins Ziel. „Ein Rennen zum Vergessen“, betonte der 103-malige Grand-Prix-Gewinner, der seit fast zwei Jahren nicht mehr gewonnen hat. „Es gibt Momente, in denen es so aussieht, als funktioniere das Auto und es gibt sie, in denen das nicht der Fall ist“, sagte Hamilton. Teamkollege George Russell musste den in diesem Jahr wieder schwarz lackierten Silberpfeil sogar vorzeitig in der Box abstellen.