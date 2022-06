Formel 1 : Wolff warnt: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“

Toto Wolff, Mercedes-Teamchef, hält einen Formel-1-Titel für unwahrscheinlich. Foto: Alessio De Marco/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Montréal Der Kampf um den Formel-1-Titel bleibt für Mercedes nach Aussage von Teamchef Toto Wolff auch nach dem starken Auftritt des Silberpfeil-Duos in Kanada kein Thema.

„Der Zug ist schon lange abgefahren“, sagte er. Ziel sei es aber, noch Rennen zu gewinnen. „Und ich glaube, das können wir schaffen“, betonte Wolff. Zuvor hatte Lewis Hamilton am Sonntag den dritten Platz beim Großen Preis von Kanada erreicht.

Nach seinem dritten Rang beim Auftakt in Bahrain war es erst der zweite Podiumsplatz des siebenmaligen Weltmeisters in diesem Jahr. George Russell wurde in Montréal Vierter. Den Rennsieg hatte sich Max Verstappen im Red Bull gesichert vor Carlos Sainz im Ferrari.