Formel 1 Wer wird Hamilton-Nachfolger? Keine „romantischen Gedanken“

Der Schritt von Hamilton, seit zwei Jahren im Mercedes ohne Sieg, zu Ferrari 2025 ist definitiv so etwas Mutiges. Der 39-Jährige war am Mittwoch, also einen Tag vor der offiziellen Verkündung der Hammerneuigkeit, persönlich bei Wolff. Man traf sich zum Frühstück im Haus des Österreichers in Oxford, so wie es diese innige Fahrer-Teamchef-Beziehung schon in der Vergangenheit selten, aber regelmäßig getan hat.