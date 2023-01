Motorsport : Wer will vier Formel-1-Rennen im Free-TV zeigen?

Wer will vier Formel-1-Rennen im Free-TV zeigen?

Berlin Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender Sky auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die Formel 1.

Laut Vertrag mit der Motorsport-Serie müssen in der kommenden Saison in Deutschland letztmals vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. Erst danach greift ein neuer Vertrag von Sky mit der Formel 1, in dem es eine solche Klausel nicht mehr gibt.