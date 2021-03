Fahrerpersonalien : Weltmeister, Wechsler und Debütanten der neuen F1-Saison

Sakhir Eine Saison mit klangvollen Namen wie Alonso oder Schumacher. Hier die Mittdreißiger mit WM-Titel, da die jungen Nachrücker. Es gibt aber noch andere Fahrerpersonalien mit Hinguckerpotenzial.

Mick Schumacher ist zweifellos der prominenteste Fahrer, der in Bahrain seine Rennpremiere in der Formel 1 feiern wird. Der einzige Debütant ist der am vergangenen Montag 22 Jahre alt gewordene Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher nicht. Mit ihm zusammen im Haas-Team wird Nikita Masepin antreten, ebenfalls 22 Jahre alt. In der vergangenen Saison waren sie Gegner in der Formel 2, die Mick Schumacher gewann. Der Russe machte schon öfter durch Negativschlagzeilen von sich reden, Vater Dimitri ist Milliardär und Mitsponsor des Haas-Teams. Bei Alpha Tauri steigt in Yuki Tsunoda ein Talent aus Japan ein. Der 20-Jährige schaffte es in nur drei Jahren von der japanischen Formel 4 zur Formel 1.