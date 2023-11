Formel 1 Weltmeister Verstappen siegt auch in Brasilien

Samba-Rhythmen und Karnevalsstimmung herrschte in der Startaufstellung. Aber noch bevor es richtig losging, war es für Charles Leclerc wieder vorbei. Startplatz zwei hatte er sich in der Wetter-Chaos-Qualifikation am Freitag hinter Verstappen gesichert, in der Aufwärmrunde rutschte der Monegasse mit seinem Ferrari aber von der Piste und krachte in die Streckenbegrenzung. „Warum habe ich immer so ein Pech?“, funkte er verzweifelt an die Box. Ein Defekt am Ferrari war schuld. Das Lenkrad habe nicht mehr reagiert, es habe auch Probleme mit dem Motor gegeben, sagte Leclerc, dessen Platz in der ersten Reihe blieb frei, als die Roten Ampeln ausgingen.