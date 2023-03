Formel-1-Star Weltmeister Verstappen gibt Einblicke in Privatleben

Melbourne · Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt in einer neuen Dokumentation seltene Einblicke in sein Privatleben. „Ich öffne mich eigentlich nicht so gerne“, sagte der Niederländer in Melbourne: „Aber ich denke, es ist wert, sich das anzusehen.“

30.03.2023, 08:53 Uhr

Max Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet. Foto: Darron Cummings/AP/dpa

Die Doku „Anatomie eines Champions“ wird auf der Streamingplattform Viaplay direkt nach dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) in seinem Heimatland veröffentlicht und zeigt den Werdegang des Ausnahmefahrers von den Anfängen bis in die Motorsport-Königsklasse. Zudem kommen neben seinen Eltern auch weitere Mitglieder der Familie und enge Wegbegleiter zu Wort. „Es gibt mehr Einblicke in mein Leben und wie wir alle die Karriere durchlebt haben“, sagte der 25 Jahre alte Verstappen. In einem bereits veröffentlichten Trailer sind Aufnahmen zu sehen, die den mittlerweile zweimaligen Weltmeister noch als Kind im Kart zeigen, auch bei privaten Anlässen waren die Kameras in jüngster Vergangenheit dabei. Die Macher der Serie versprechen „einen noch nie dagewesenen Zugang zum Leben von Max Verstappen“. Er selbst zeigte sich nach Sichtung der Doku mit dem Film „sehr zufrieden“. Verstappen führt in der Formel-1-Gesamtwertung vor dem dritten Saisonlauf knapp mit einem Punkt vor seinem Red-Bull-Stallrivalen Sergio Perez. „Wir haben hier wieder die Chance auf ein sehr gutes Resultat“, sagte Verstappen, der noch nie in Melbourne gewinnen konnte. Mit nur 17 Jahren feierte er 2015 sein Formel-1-Debüt in der Metropole. © dpa-infocom, dpa:230330-99-142947/2

(dpa)