Formel 1 Weltmeister Verstappen: Das Schlimmste liegt hinter uns

Allerdings glaubt der Dominator der vergangenen Jahre, dass ein Wendepunkt erreicht sei. Die technischen Verbesserungen des Autos beim vorletzten Grand Prix in Baku seien ein erster guter Schritt gewesen. „Ich bin überzeugt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Aber das braucht Zeit. Man kann so etwas nicht in ein oder zwei Wochen rumdrehen“, sagte er. Auch beim kommenden WM-Lauf in den USA wird damit gerechnet, dass Red Bull das Auto mit einem Update-Paket weiter verbessert.