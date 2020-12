Formel 1 : Weltmeister Hamilton vor Verlängerung - Perez zu Red Bull

Paris Nur noch ein Formel-1-Cockpit für 2021 ist offiziell frei. Nach dem Wechsel von Sergio Perez zu Red Bull fehlt lediglich die Unterschrift von Lewis Hamilton bei Mercedes. Ein Vertrauter des Briten hat seinen Vertrag bei den Silberpfeilen schon verlängert.

„Es wird keine schwierige Diskussion werden. Wir wollen einander, weil wir einander brauchen“, sagte Wolff am Freitag in einer Videoschalte zur Verkündung des Einstiegs des Ineos-Konzerns als Anteilseigner des Rennstalls.

In der Nacht zum Freitag hatte Mercedes bereits einen Tweet mit dem Hashtag #Announce, was auf Deutsch „bekanntgeben“ heißt, veröffentlicht. Dahinter war eine Hand mit einem Stift zu sehen. „Ich habe vor, nächstes Jahr hier zu sein. Ich will nächstes Jahr hier sein“, wurde Hamilton in dem Tweet zitiert.