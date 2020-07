Formel 1 : Weiter im Silberpfeil: Bottas vor Verlängerung bei Mercedes

Spielberg Vizeweltmeister Valtteri Bottas soll auch in der nächsten Saison für den Formel-1-Branchenführer Mercedes fahren. Wie das Fachportal „Motorsport.com“ berichtete, hätten sich die Silberpfeile mit dem 30 Jahre alten Finnen auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit geeinigt.

Ein Vertrag sei allerdings noch nicht unterschrieben worden. Bottas hatte zu Beginn der Saison starke Argumente auf der Strecke geliefert und nach seinem Auftaktsieg beim zweiten Rennen in Österreich am Sonntag den zweiten Platz belegt. Nach zwei Grand Prix liegt er in der WM-Wertung an der Spitze.