Formel 1 Vorwürfe gegen Horner: Red-Bull-Teamchef spürt Rückendeckung

Ein externer Fachanwalt ließ Horner, den dienstältesten Teamchef der Motorsport-Königsklasse, am Freitag vor einer Woche in London bei einem stundenlangen Gespräch Stellung beziehen. „Ich habe Vertrauen in den Prozess und weise jede Anschuldigung, die erhoben wurde, entschieden zurück“, sagte Horner nun, der seit 2015 mit dem früheren „Spice Girl“ Geri Halliwell verheiratet ist. Der Brite findet, „dass diese Momente der Ungewissheit das Team zusammenschweißen. Ich habe das Team noch nie so geeint und voller Unterstützung erlebt wie jetzt.“