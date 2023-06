Formel 1 Vor dem Regen: Verstappen im dritten Training mit Bestzeit

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurden die Vorbereitungen auf das Qualifying am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) erheblich gestört. Anstatt bei trockener Strecke das gewohnte Programm abzuspulen, blieben viele Fahrer lange in der Garage. Nur in den ersten Minuten konnte normal auf Trockenreifen gefahren werden. Erst gegen Ende des Trainings kamen die Autos auf die Strecke zurück und sammelten Daten für die folgende Zeitenjagd. Auch in der Qualifikation könnte es wieder regnen.