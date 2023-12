Formel 1 Vor Audi-Übernahme: Neuer Name für Team Sauber

In Neuburg an der Donau wird der Motor gebaut, das Chassis kommt aus Hinwil vom Sauber-Team. Audi hat längst Anteile an dem Schweizer Rennstall übernommen. Vorübergehend ist aber wieder der Name Sauber zurück in der Formel 1. Peter Sauber hatte ein gleichnamiges Team 1970 gegründet und dann mit ihm im Jahr 1993 sein Debüt in der Formel 1 gefeiert. Der Finne J.J. Lehto hatte den C12 beim Auftakt in Südafrika gleich auf Platz fünf gesteuert.