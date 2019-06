Grand Prix von Kanada : „Voll von Adrenalin“: Vettel rast auf Pole Position

Montréal Noch in seinem Ferrari trällerte Sebastian Vettel vergnügt nach seiner Knallerrunde. Auf den letzten Drücker hat der deutsche Scuderia-Star WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Kanada entrissen.

„Lewis hat einen Fehler in der Spitzkehre gemacht“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Valtteri hatte zwei Runden zum Wegtun, heute gebührt Sebastian all die Ehre.“ Der Deutsche sei „schnellster Mann im schnellsten Auto“ gewesen.

Und die Pole in Montréal hat Gewicht. Zuletzt gleich viermal nacheinander gewann auch der Pilot das Formel-1-Rennen, der ganz vorne stand. 2018 war das Vettel, der in der aktuellen WM-Wertung 55 Punkte Rückstand auf Hamilton hat.

Vettel greift an: „Mercedes absolut in Favoritenrolle“

In der Garage musste das Heck vorsorglich ausgetauscht werden. „Es fühlt sich an, als ob man beim Schulleiter im Büro sitzt und sich wünscht, wieder in den Klassenraum zurück zu dürfen“, beschrieb Hamilton seine Zuschauerrolle.

In der Qualifikation stand dann Vettel im Fokus. Der 31-Jährige war auf der weichen Reifenmischung vor Leclerc der Topmann in der ersten K.o.-Runde. Dafür schlug Hamilton im zweiten Abschnitt mit der schnellsten Runde vor Bottas zurück. Nach einem Crash kurz vor Ende von Haas-Pilot Kevin Magnussen mussten die anderen Wagen aber zur Box zurück. Ausgangs der Zielschikane, der berühmt-berüchtigten „Wall of Champions“, krachte der Däne in die Mauer und demolierte sein Auto.